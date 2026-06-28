Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Freiwillige Feuerwehren löschen großen Flächenbrand bei Östringen-Odenheim

Östringen, Landkreis Karlsruhe (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 16:36 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus Östringen, Bad Schönborn, Bruchsal, Kraichtal und Ubstadt-Weiher von der Integrierten Leitstelle Karlsruhe zu einem gemeldeten Waldbrand nördlich des Östringer Stadtteils Odenheim alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass zwischen mehreren Weinbauflächen und einem angrenzenden bewaldeten Grüngürtel mehrere, teilweise bereits abgeerntete Getreidefelder in Brand geraten waren. Das Feuer hatte sich auf einer Fläche von rund 20.000 Quadratmetern ausgebreitet und drohte aufgrund der anhaltend hohen Temperaturen sowie des trockenen Bewuchses auf den etwa 200 Meter entfernten Wald überzugreifen. Die zuerst eintreffenden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Östringen unter der Leitung von Kommandant und Einsatzleiter Kai Kaltenbrunner leiteten umgehend umfangreiche Löschmaßnahmen ein. Durch das schnelle und gezielte Eingreifen konnte ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Waldgürtel erfolgreich verhindert werden. "Für uns war es in der Anfangsphase des Einsatzes entscheidend, die Brandausbreitung in Richtung des Waldgürtels zu stoppen. Besonders hilfreich war dabei die frühzeitige Unterstützung mehrerer Landwirte, die mit ihren Traktoren und Bodenbearbeitungsgeräten Schneisen in die betroffenen Felder zogen und so eine weitere Ausbreitung des Feuers erschwerten", erklärte Einsatzleiter Kai Kaltenbrunner. Parallel dazu gingen mehrere Trupps mit zahlreichen Löschrohren gegen die Flammen vor. Insgesamt kamen sechs wasserführende Löschfahrzeuge zum Einsatz. Unterstützt wurden die Feuerwehren von Landwirten, die zusätzlich Wasserfässer zur Verfügung stellten und so die Löschwasserversorgung ergänzten. Innerhalb kurzer Zeit konnten mehr als 30.000 Liter Löschwasser ausgebracht werden. Aufgrund des raschen Einsatzerfolges konnte das ebenfalls alarmierte Wechselladerfahrzeug der Feuerwehr Bruchsal mit dem Abrollbehälter "Löschwasser" seine Einsatzfahrt noch auf der Anfahrt abbrechen. Zur Erkundung aus der Luft wurde die Drohneneinheit der Feuerwehr Kronau eingesetzt. Mithilfe der Drohne konnten die Einsatzkräfte die Brandfläche überwachen, Glutnester lokalisieren und den Löscherfolg kontinuierlich kontrollieren. Unterstützt wurde die Einsatzleitung zudem durch mehrere Fachberater für Wald- und Vegetationsbrände von Feuerwehr und Technischem Hilfswerk sowie durch die Führungsgruppe der Feuerwehr Bad Schönborn, die die Einsatzführung organisatorisch unterstützte. Auch Kreisbrandmeister Jürgen Bordt sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister Bertram Maier verschafften sich vor Ort ein Bild von der Lage, dem Schadensausmaß sowie der Arbeit der eingesetzten Einsatzkräfte. Zur medizinischen Absicherung befanden sich mehrere Helfer der DRK-Bereitschaften Odenheim und Tiefenbach an der Einsatzstelle. Ein Feuerwehrangehöriger erlitt während des Einsatzes leichte Verletzungen und konnte nach einer Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort verbleiben. Die Polizei des Polizeireviers Bad Schönborn sicherte mit einer Streifenwagenbesatzung die Einsatzstelle ab und nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Zur Ursache des Feuers können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Insgesamt waren mehr als 100 ehrenamtliche Feuerwehrangehörige mit 17 Einsatzfahrzeugen der Feuerwehren aus Östringen, Bad Schönborn, Kraichtal und Ubstadt-Weiher bis in die Abendstunden hinein bei hochsommerlichen Temperaturen im Einsatz. Dank einer frühzeitig eingerichteten Verkehrslenkung mit mehreren Einweisern und zahlreichen Leitkegeln konnten die nachrückenden Einsatzfahrzeuge die abgelegene Einsatzstelle zügig und ohne Zeitverlust erreichen. "Durch mehrere Einweiser und die frühzeitig ausgelegten Leitkegel als Richtungsanzeiger konnten die Löschfahrzeuge der benachbarten Feuerwehren die Einsatzstelle schnell und zielgerichtet anfahren. Diese gute Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen und die Unterstützung der Landwirte haben maßgeblich zum Einsatzerfolg beigetragen", resümierte Gesamteinsatzleiter Kai Kaltenbrunner.

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