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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizei warnt vor neuer Betrugsmasche über WhatsApp

Flensburg | Schleswig-Flensburg | Nordfriesland (ots)

Die Polizei warnt vor einer aktuell vermehrt auftretenden Betrugsmasche über den Messenger-Dienst WhatsApp. Dabei verschaffen sich Kriminelle Zugriff auf die WhatsApp-Konten ihrer Opfer und nutzen diese anschließend, um sich gegenüber deren Kontakten als die betroffene Person auszugeben.

Ziel der Täter ist es, die angeschriebenen Personen unter einem Vorwand zu Geldzahlungen zu bewegen.

Bei dieser Betrugsmasche, die im Bereich der Polizeidirektion Flensburg noch nicht so geläufig ist, verschaffen sich unbekannte Täter Zugriff auf WhatsApp-Konten, indem sie die Geschädigten durch Täuschung dazu bringen, den Geräten der Täter Zugriff auf das eigene WhatsApp-Konto zu erlauben.

So läuft der Betrug ab:

   1. Die Täter schreiben die Kontakte eines erlangten 
      WhatsApp-Kontos an und schildern entweder eine finanzielle 
      Notlage oder teilen einen Link zu einer vermeintlichen Umfrage 
      / Abstimmung.
   2. Der übersandte Link führt auf eine manipulierte Internetseite.
   3. Folgt man dem Link, wird der Nutzer aufgefordert, sich per 
      WhatsApp auf einem anderen Gerät zu verifizieren beispielsweise
      durch das Scannen eines QR-Codes oder die Eingabe einer PIN.
   4. Die vermeintliche Bestätigung dient nicht dem angegebenen 
      Zweck. Stattdessen erlangen die Täter durch das Scannen des 
      QR-Codes oder die Eingabe der PIN Zugriff auf das 
      WhatsApp-Konto des Nutzers.
   5. Die Täter erlangen damit Zugriff auf alle Chats, Kontakte und 
      geteilte Medien. Diesen Zugriff behalten die Täter solange, bis
      der / die Geschädigte den Zugriff aktiv widerruft!
   6. Im Anschluss verschicken die Täter Nachrichten im Namen des 
      übernommenen Accounts und fragen Kontakte nach Geld.
   So können Sie sich schützen
   - Seien Sie bei ungewöhnlichen Nachrichten misstrauisch, 
     insbesondere wenn Sie von Freunden oder Angehörigen plötzlich um
     Geld gebeten werden und überprüfen Sie die Echtheit der 
     Nachricht.
   - Verifizieren Sie ungewöhnliche Nachrichten immer telefonisch 
     oder persönlich über die Ihnen bekannte Rufnummer.
   - Öffnen Sie niemals unüberlegt Links.
   - Scannen Sie keine QR-Codes und geben Sie keine PINs ein, wenn 
     Sie die Herkunft nicht zweifelsfrei kennen.
   - Kontrollieren Sie regelmäßig unter "Verknüpfte Geräte" in 
     WhatsApp, ob unbekannte Geräte angemeldet sind, und entfernen 
     Sie diese sofort.
   - Aktivieren Sie die "Verifizierung in zwei Schritten".
   - Informieren Sie Familienangehörige und Bekannten über diese 
     Betrugsmasche und sensibilisieren Sie sie für die Vorgehensweise
     der Täter.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Lukas Weyer
Telefon: 0461-4842010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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