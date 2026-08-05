Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg - Trickdiebstahl in Bankfiliale am Holm, Polizei sucht männlichen Zeugen

Flensburg (ots)

Bereits am letzten Freitagmittag (31.07.2026) ,gegen 12:50 Uhr, kam es zu einem Trickdiebstahl durch zwei unbekannte Täter im Vorraum der Nord-Ostsee Sparkasse am Holm 24 in Flensburg.

Eine 66-Jährige war gerade dabei Bargeld an einem Geldautomaten abzuheben, als plötzlich ein unbekannter Mann von rechts an sie herantrat. Die Geschädigte war dadurch abgelenkt, sodass ein zweiter unbekannter Mann von links nach dem Bargeld griff, welches gerade vom Automaten ausgegeben wurde. Anschließend verließen die Männer die Filiale. Leider wurde der Vorfall nicht direkt zur Anzeige gebracht, so dass eine direkte Fahndung nach den Tätern nicht stattfinden konnte. Es gibt nur eine vage Beschreibung des ersten Mannes: -ca. 170-180 cm groß -dunkles Haar -braune Augen

Ein Zeuge soll beobachtet haben, wie die Täter in Richtung ZOB geflohen sind. Es wird insbesondere dieser Zeuge gesucht und weitere, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können. Bitte kontaktieren Sie das ermittelnde Kommissariat 7 unter der Rufnummer 0461-4840 oder per Mail k7.flensburg.bki@polizei.landsh.de. Vielen Dank!

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