Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Kreis Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Flensburg - Erneut Schockanrufwelle , Polizei appelliert: Warnen Sie Ihre Angehörigen!

Polizeidirektion FLensburg (ots)

Bereits am Dienstag (28.07.26) wurden der Polizei diverse Schockanrufe gemeldet. Auch heute (29.07.29) wurden bereits mehrere Anrufe bekannt. Glücklicherweise haben alle Angerufenen richtig gehandelt und das Gespräch beendet, beziehungsweise kritisch nachgefragt oder direkt Kontakt zu angeblich betroffenen Angehörigen aufgenommen. Bei dieser perfiden Betrugsmasche geben sich die Betrüger als Polizeibeamte, beziehungsweise Vertreter der Justiz aus und behaupten, der Sohn, die Tochter oder ein anderes Familienmitglied habe einen Menschen bei einem Verkehrsunfall überfahren/getötet. Um eine angeblich drohende Haft abzuwenden, müsse sofort eine hohe Kaution gezahlt werden. Die Täter bauen im Gespräch gezielt enormen emotionalen Druck auf und vermitteln den Angerufenen den Eindruck, nur durch sofortiges Handeln helfen zu können. Auch andere bekannte Betrugsmaschen - etwa falsche Polizeibeamte, angebliche Bankmitarbeiter oder der "Enkeltrick" - werden weiterhin von den Betrügern genutzt. Die Täter gehen dabei äußerst professionell und überzeugend vor. Sie sind rhetorisch geschult, wirken glaubwürdig und setzen ihre Opfer gezielt unter emotionalen Druck. Sie nutzen Angst, Sorge um Angehörige und Zeitdruck aus, sodass Betroffene oft keine Gelegenheit haben, die Situation in Ruhe zu hinterfragen. Deshalb kann grundsätzlich jeder Mensch Opfer einer solchen Straftat werden. Die Polizei appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger: Sprechen Sie mit Eltern, Großeltern, Nachbarn und Freunden über diese Betrugsmaschen. Je mehr Menschen die Vorgehensweise der Täter kennen, desto schwieriger wird es für die Betrüger, mit ihren perfiden Geschichten Erfolg zu haben. Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/.

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