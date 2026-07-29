Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Verfolgungsfahrt nach Entziehung einer Verkehrskontrolle, zwei Streifenwagen verunfallt, Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Am Dienstagabend (28.07.2026), um 19,47 Uhr, meldeten Zeugen über den Notruf einen getunten E-Scooter am Ballastkai, der mit ca. 60 km/h und ohne Versicherungskennzeichen unterwegs sei. Als ein eingesetzter Streifenwagen vor Ort eintraf, konnte der E-Scooter nicht mehr festgestellt werden.

Beschrieben wurde der Fahrer folgendermaßen:

- ca. 175-180 cm groß und sehr schlank - etwas dunklere Hautfarbe - schwarzes, nackenlanges, sehr lockiges Haar - bekleidet mit einem schwarzen Pullover und einer schwarzen Jogginghose. Der junge Mann trug außerdem eine schwarze Sonnenbrille

Diese Beschreibung traf gegen 21.14 Uhr auf einen E-Roller-Fahrer im Bereich Süderhofenden, auf Höhe des Kinos. Eine Streifenwagenbesatzung wollte diesen kontrollieren und forderte den jungen Mann auf, stehenzubleiben. Der E-Scooter-Fahrer flüchtete daraufhin in Richtung ZOB, woraufhin weitere Streifenwagen über Funk informiert wurden. Der junge Mann flüchtete zunächst durch den Innenhof der Ärztekammer und von dort weiter in die Rathausstraße, in die Fußgängerzone der Großen Straße zum Nordermarkt. Er befuhr die Fußgängerzone mit ca. 60 km/h, weshalb Fußgänger teilweise zur Seite springen mussten, um ihm auszuweichen. Der junge Mann fuhr dann rücksichtslos und ohne auf den fließenden Verkehr zu achten durch das Kompagnietor auf die Fahrbahn der Schiffbrücke in Richtung Norderhofenden, direkt auf einen Streifenwagen zu. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Streifenwagen ab, der E-Roller-Fahrer querte erneut, ohne Rücksicht zu nehmen, die von ihm aus links befindliche Fahrspur in Richtung des Fußgängerweges, der zur Hafenspitze führt. Entgegenkommender Verkehr musste stark abbremsen, sodass es hier fast zu einem Unfall gekommen wäre.

Am Hafendamm hatten die Streifenwagenbesatzungen dann wieder Sichtkontakt,.als der E-Scooter-Fahrer diesen in Richtung Ballastbrücke auf der linken Fahrbahnseite, entgegen der Fahrtrichtung und zwischen den ihm entgegenkommenden Verkehr mittig hindurch fuhr. Der E-Scooter wurde mit einer Geschwindigkeit von mindestens 60 km/h geführt. Erneut mussten andere Fahrzeuge stark abbremsen oder ausweichen. Ein ziviler Streifenwagen befuhr zeitgleich den Hafendamm auf dem linken der zwei regulären Fahrstreifen. Hinter diesem folgte mit etwas Abstand ein weiterer Streifenwagen in gleicher Richtung. Der zivile Streifenwagen verringerte seine Geschwindigkeit, um bei einer geeigneten Lücke zu wenden und dem E-Roller-Fahrer den Weg abzuschneiden. Bei diesem Wendemanöver fuhr der nachfolgende Streifenwagen in das zivile Einsatzfahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Bei dem Unfall wurden alle vier Fahrzeuginsassen leicht verletzt. Der E-Roller-Fahrer flüchtete weiter in Richtung Nordstraße.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die durch die gefährliche Fahrweise des E-Scooter-Fahrers gefährdet wurden oder sachdienlich Hinweise zur Identität des Fahrers geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04631-4050120 oder per Mail an gluecksburg.pst@polizei.landsh.de zu melden. Vielen Dank!

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