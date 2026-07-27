Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Haftbefehl gegen mutmaßlichen Drogenhändler

Bredstedt (ots)

Am heutigen Morgen (27.07.2026) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Straße Hohle Gasse in Bredstedt. Gegen einen dort wohnhaften 48jährigen Mann mit libanesischer Staatsangehörigkeit wurde ein Haftbefehl vollstreckt. Hierbei leistete der Mann Widerstand, sodass Reizgas eingesetzt werden musste.

Dem Mann wird vorgeworfen, gewerbsmäßig mit Cannabis und anderen Betäubungsmitteln Handel getrieben zu haben. Bei einer Wohnungsdurchsuchung am 03.07.2026 wurden bei ihm entsprechende Drogen, sowie ein Beil und eine Schreckschusspistole aufgefunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Flensburg erließ das Amtsgericht Flensburg daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 48jährigen. Dieser wurde heute Morgen durch Beamte der Kriminalpolizei Husum und der Polizeistation Bredstedt vollstreckt.

Der Beschuldigte verbarrikadierte sich und bewarf die Beamten mit diversen Haushaltsgegenständen. Zur Festnahme musste daher Reizgas eingesetzt werden. Hierbei wurde der Mann leichtverletzt, sodass die Beamten nach der Festnahme Erste Hilfe leisteten. Der Beschuldigte wurde am Nachmittag dem Haftrichter vorgeführt und danach in eine Haftanstalt gebracht.

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