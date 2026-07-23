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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Polizeikräfte im Einsatz auf Sylt

Sylt (ots)

Nahe Westerland werden aktuell (23.07.2026) Pflegearbeiten an einem Teich durchgeführt. Der Teich wurde im Zusammenhang mit einem am 16.03.2023 bekannt gewordenen Tötungsdelikt bereits kurz nach Bekanntwerden der Tat von Tauchern erfolglos durchsucht. Da die örtliche Gemeinde derzeit unabhängig von den Ermittlungen aus Gründen der Teichpflege Arbeiten an diesem Teich durchführt, wird der Grund des hierfür leergepumpten Teiches am 23.07.2026 und 24.07.2026 durch Kräfte der Bereitschaftspolizei nach möglichen Beweismitteln abgesucht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Anna Rehfeldt
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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