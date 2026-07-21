Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Esgrus: 74-jährige Frau vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Esgrus (ots)

Seit heute (21.07.2026) in den frühen Morgenstunden wird die 74-jährige Elisabeth P. aus Esgrus vermisst. Der letzte Kontakt zu ihr bestand gestern Abend. Frau P. benötigt dringend medizinische Hilfe.

Elisabeth P. ist 165 cm groß, hat eine kräftige Statur, graues Haar und einen unsicheren Gang. Sie trägt eine Brille und wahrscheinlich eine grüne Hose.

Die Polizei bittet um Unterstützung von Medien und Bevölkerung. Wer Frau P. gesehen hat oder weiß, wo sie sich aufhält, wird gebeten, umgehend die Polizei über die Notrufnummer 110 zu kontaktieren.

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