Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Montag (08.06.) hat es in Borghorst eine Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden gegeben.

Gegen 18.20 Uhr fuhr ein Pkw auf der Straße Schoppenkamp. Dann bog er - Zeugenaussagen zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit - nach links in den Wilmsberger Weg ab. Dabei kam das Auto von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Zaunanlage einer dort ansässigen Firma. Es entstand ein Schaden von etwa 3.000 Euro.

Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem Pkw in Richtung Altenberge, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem flüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunklen BMW 3er Limousine (Modellreihe F30). Das Fahrzeug muss einen deutlichen Schaden im Heckbereich aufweisen.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Angaben zu dem BMW machen können. Hinweise bitte an die Polizei Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

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