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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Langenhorn: Pedelec-Fahrerin und Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Langenhorn (ots)

Nach einer Verkehrsunfallflucht in Langenhorn am Samstagnachmittag (11.07.2026) sucht die Polizei Bredstedt nach Zeugen. Gegen 15.35 Uhr befuhr ein 19-jähriger VW-Fahrer die Dorfstraße (L13) in Langenhorn und beabsichtigte nach links in die Marktstraat abzubiegen. Nach seiner Schilderung kam zu diesem Zeitpunkt eine Pedelec-Fahrerin aus der Marktstraat, die in die Dorfstraße einbiegen wollte. Gegenüber der Polizei gab der Fahrer des Kleintransporters an, dass er der Radfahrerin ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Stein.

Die Radfahrerin wurde folgendermaßen beschrieben: ca. 40 Jahre alt, kurze Haare, trug blaue Jeans sowie einen Fahrradhelm.

Da sich die Verkehrsteilnehmerin vom Unfallort entfernte, ohne ihre Personalien zu hinterlassen, ermittelt die Polizeistation Bredstedt wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei Bredstedt unter 04671-4044900 oder per E-Mail an bredstedt.pst@polizei.landsh.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Franziska Jurga
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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