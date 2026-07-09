Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Busdorf: Ortsschild entwendet; Zeugen gesucht

Busdorf (ots)

In der Nacht von Freitag (26.06.2026) auf Samstag (27.06.2026) wurde eines der Ortseingangsschilder der Gemeinde Busdorf entwendet. Das Schild befand sich am Ortseingang Kirchenweg/Zum Nordtor, unmittelbar an der dortigen Brücke. Die Polizeistation Busdorf hat die Ermittlungen wegen Diebstahls aufgenommen. Die Polizei fragt daher: Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Schildes geben? Wer hat in dem Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Kirchenweg/Zum Nordertor gemacht?

Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeistation Busdorf unter 04621-84500 oder per E-Mail an busdorf.pst@polizei.landsh.de.

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