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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Bredstedt: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz gesucht

Bredstedt (ots)

Die Polizei Bredstedt sucht nach einer Verkehrsunfallflucht am Samstag (27.06.2026) nach Zeugen. In der Zeit von 09.50 bis 11.00 Uhr befand sich der Mercedes Vito des Geschädigten auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Tondernschen Straße 8 in Bredstedt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte stellte er einen Schaden an der Fahrerseite fest. Der Verursacher hatte nicht die Polizei informiert, um die Schadensregulierung zu ermöglichen. Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizeistation Bredstedt unter 04671-4044900 oder per E-Mail an bredstedt.pst@polizei.landsh.de .

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Franziska Jurga
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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