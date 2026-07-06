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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Niebüll: Scheiben von Fahrzeug eingeschlagen; Zeugen gesucht

Niebüll (ots)

In der Zeit von Donnerstag (02.07.2026), 14.30 Uhr, bis Samstag (04.07.2026), 09.00 Uhr, befand sich der auffällig orangefarbene Firmenwagen auf dem Parkplatz am ZOB. In diesem Zeitraum wurden sowohl die Scheibe der Fahrertür, als auch die dahinter befindliche Scheibe eingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entnommen.

Die Polizei in Niebüll ermittelt wegen Sachbeschädigung. Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte an das Polizeirevier Niebüll unter 04661-4011311.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Franziska Jurga
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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