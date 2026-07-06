Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Leck: Zeugen nach Grabschändung auf dem Lecker Friedhof gesucht; Bürgermeister der Gemeinde Leck lobt Belohnung aus

Leck (ots)

In der Nacht von Freitag (03.07.2026) auf Samstag (04.07.2026) kam es auf dem Friedhof in Leck zu mehreren gemeinschädlichen Sachbeschädigungen an Gräbern.

Dabei wurden Grabsteine mehrerer Urnengräber und Bepflanzungen herausgerissen.

Bereits in der Nacht vom Dienstag (16.06.2026), in der Zeit von 12.00 Uhr, auf Mittwoch (17.06.2026), 14.00 Uhr, war es zu ähnlichen Vorfällen gekommen.

Die Polizeistation Leck ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und Störung der Totenruhe und fragt: Wem sind verdächtige Personen oder ist eine verdächtige Person in dem Zeitraum im Bereich des Friedhofes aufgefallen? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Leck unter 04662-891260 unter per E-Mail an leck.pst@polizei.landsh.de zu melden.

Der Bürgermeister der Gemeinde Leck hat eine Belohnung in Höhe von 1000 (eintausend) Euro für sachdienliche Hinweise ausgelobt, die zur Ergreifung der Täter oder des Täters führen.

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