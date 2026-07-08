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POL-FL: Bredstedt/Sönnebüll: Tatverdächtiger nach Einbrüchen festgenommen - weiteres Stehlgut aufgefunden

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Bredstedt/Sönnebüll (ots)

In der Nacht vom 01. auf den 02.07.2026 kam es zu mindestens zwei Einbruchstaten in Bredstedt und Sönnebüll. Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen auf frischer Tat fest.

Bei einem Einbruch in eine Baustelle im Norderfeldweg in Bredstedt wurden mehrere Container geöffnet. Hierbei wurden Funkgeräte und Kabel entwendet. Die Polizeibeamten sicherten unter anderem Schuheindruckspuren.

In der selben Nacht, gegen zwei Uhr, kam es nur wenige hundert Meter entfernt in Sönnebüll zu einem weiteren Einbruch in eine Baustelle. Ein Sicherheitsunternehmen informierte die Polizei über den Notruf darüber, dass sich Personen auf dem Gelände befinden sollten und dabei seien, Container aufzubrechen. Die eingesetzten Beamten nahmen kurz darauf einen 35 Jahre alten Mann deutscher Staatsangehörigkeit im abgesperrten Bereich der Baustelle fest. Es stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Nach Abarbeitung der polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Bei dem Einsatz in Sönnebüll wurden mehrere Gegenstände aufgefunden, bei denen es sich um Stehlgut aus weiteren Taten handeln könnte. Die Polizei bittet daher um Unterstützung. Sollten Sie die hier aufgezeigten Gegenstände wiedererkennen wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Bredstedt unter 04671-4044900 oder per E-Mail an bredstedt.pst@polizei.landsh.de.

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