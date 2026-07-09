Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Husum: Versuchtes Tötungsdelikt - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Flensburg und der Bezirkskriminalinspektion Flensburg

Husum (ots)

Am Abend des 29.06.2026 (Montag) kam es in Husum zu einem medizinischen Notfall, auch der Rettungshubschrauber war vor Ort. Die Polizei wurde gegen 20.07 Uhr ebenfalls alarmiert, da die Hubschrauberbesatzung Unterstützung beim Abflug benötigte.

Hintergrund des Rettungseinsatzes war die Reanimation eines sieben Monate alten Säuglings. Der Junge wurde im Anschluss daran in das Westküstenklinikum nach Heide geflogen.

Dort wurden bei dem Jungen Verletzungen festgestellt, die auf ein Schütteltrauma hindeuteten. Der Säugling befindet sich im Koma und schwebt in Lebensgefahr.

Der geschilderte Ablauf stellt den derzeitigen Ermittlungsstand dar, insbesondere sind noch rechtsmedizinische Gutachten erforderlich. Die Ermittlungen wegen versuchten Totschlags dauern an. Diese richten sich derzeit gegen die 20 Jahre alte Mutter und den 25-jährigen Vater des Jungen, welche bisher nicht als Beschuldigte von Straftaten in Erscheinung getreten sind.

Weitere Auskünfte zu den Ermittlungen können derzeit nicht erteilt werden.

Etwaige Rückfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Flensburg unter 0461-89345 zu richten.

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