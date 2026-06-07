PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Dassensen (Kr.) Freitag, 05.06.2026; 12:50 Uhr

Am Freitagmittag, den 05.06.2026, kontrollierte eine Polizeistreife einen 67jährigen Pkw-Führer in der Ortschaft Dassensen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Kontrollierten fest. Ein im Anschluss von ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Gegen den Fahrzeugführer wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein durch die Polizei beschlagnahmt. Abschließend wurde ihm noch, bis auf Weiteres, die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 13:10

    POL-NOM: Mit Pkw Schaden verursacht und weggefahren

    Einbeck (ots) - Einbeck (Kr.) Mittwoch 03.06.2026; 16:00 Uhr Am Mittwochnachmittag, den 03.06.2026, parkte eine 35jährige Frau ihren Pkw, in der Straße -Am Kälbertalsgraben-, vor der dortigen Tanzschule, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als sie nach kurzer Zeit wieder zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrte, stellte sie fest, dass ihr Pkw an der Frontschürze einen blauen Streifschaden aufwies. Demzufolge muss ein bislang ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 12:33

    POL-NOM: Diebstahl von Zaunelementen - Täter gefasst

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Hinter der Kapelle, So. 07.06.2026, 02:33 Uhr Northeim (mho) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Northeim zu einem Diebstahl von Zaunelementen. Zunächst wurden drei Personen gemeldet, welche mehrere Zaunelemente entwendeten und anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließen. Als die Personen circa eine Stunde später erneut zum Tatort zurück kamen und weitere ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 12:20

    POL-NOM: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Brunsteiner Straße, Sa. 06.06.2026, 23:30 Uhr Northeim (mho) Zur genannten Uhrzeit kam es in der Brunsteiner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher (vermutlich Radfahrer) fuhr gegen den geparkten Pkw einer 29-jährigen Frau aus Northeim. Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Anschließend entfernte sich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren