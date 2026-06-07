Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Betrunken mit dem Pkw unterwegs

Einbeck (ots)

Einbeck, OT Dassensen (Kr.) Freitag, 05.06.2026; 12:50 Uhr

Am Freitagmittag, den 05.06.2026, kontrollierte eine Polizeistreife einen 67jährigen Pkw-Führer in der Ortschaft Dassensen. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Kontrollierten fest. Ein im Anschluss von ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert der absoluten Fahruntüchtigkeit. Gegen den Fahrzeugführer wurde daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet, ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein durch die Polizei beschlagnahmt. Abschließend wurde ihm noch, bis auf Weiteres, die Weiterfahrt mit führerscheinpflichtigen Kraftfahrzeugen untersagt.

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