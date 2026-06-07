Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37154 Northeim, Brunsteiner Straße, Sa. 06.06.2026, 23:30 Uhr

Northeim (mho)

Zur genannten Uhrzeit kam es in der Brunsteiner Straße zu einem Verkehrsunfall.

Ein bislang unbekannter Verursacher (vermutlich Radfahrer) fuhr gegen den geparkten Pkw einer 29-jährigen Frau aus Northeim.

Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro.

Anschließend entfernte sich der Verursacher in unbekannte Richtung und ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

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