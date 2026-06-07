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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau, K 409 zwischen Katlenburg und Elvershausen, Sa. 06.06.2026, 06:47 Uhr

Northeim (mho)

Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht kam es am frühen Samstagmorgen auf der K 409.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 24-jährige Frau aus Nörten-Hardenberg mit ihrem Pkw die K 409 von Katlenburg kommend in Fahrtrichtung Elvershausen. Hier kam ihr ein grauer SUV entgegen, welcher gegen das Rechtsfahrgebot verstieß. Dadurch kam es zur Berührung der beiden Außenspiegel. Der Fahrer des SUV setzte daraufhin seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Schaden am Pkw der 24-jährigen Frau wird auf circa 250 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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