PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Wohnungsbrand in einem Hochhaus - Eine Person durch die Feuerwehr gerettet - Raucheintrag in mehrere Wohnungen des Gebäudes - Belüftung des Hochhauses sorgt für intensiven Einsatz der Feuerwehr

Stuttgart (ots)

Am Freitagmittag kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stuttgarter Stadtteil Giebel. Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle Stuttgart Flammen sowie eine starke Rauchentwicklung vom Balkon im 4. OG des Hochhauses. Auf Grund der geschilderten Lage entsendete die Leitstelle mehrere Einheiten der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes zum Einsatzort. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwache 4 und der Freiwilligen Feuerwehr Weilimdorf nahmen unverzüglich mehrere Löschrohre im Inneren des Gebäudes sowie von außen vor, darunter auch ein Löschrohr über eine Drehleiter. Der Brand auf dem Balkon und innerhalb der Wohnung konnte so rasch gelöscht werden. In der Brandwohnung waren weitere Nachlöscharbeiten und eine intensive Belüftung der Räumlichkeiten erforderlich. Eine Person konnte durch die Feuerwehr aus der betroffenen Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Dieser verbrachte den Patienten in ein Krankenhaus. Im weiteren Einsatzverlauf kontrollierten weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr mehrere Wohnungen auf einen möglichen Raucheintrag. Teilweise mussten hier weitere Belüftungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Brandwohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Löschzug, GW-Hygiene, Abrollbehälter-Atemschutz Feuerwache 3: Löschzug, HLF-C, Einsatzleitwagen ELW-2 Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen-Atemschutz Messtechnik Feuerwache 5: Direktionsdienst Verwaltungsstandort: Inspektionsdienst

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Weilimdorf: Löschzug Abteilung Degerloch/Hoffeld: Führungsunterstützung Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 2 Rettungswagen, 1 Notarzt

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Stuttgart
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

0711 216 73555
37-Pressestelle@stuttgart.de
www.feuerwehr-stuttgart.de

Original-Content von: Feuerwehr Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Weitere Meldungen: Feuerwehr Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 06.04.2026 – 21:48

    FW Stuttgart: Zimmerbrand in Mehrfamilienhaus

    Stuttgart (ots) - - Brennende Einrichtungsgegenstände in einer Wohnung - Schnelle Alarmierung der Feuerwehr durch Anwohner - Bewohner konnte sich selbständig aus der Wohnung retten Am frühen Abend des Ostermontags wurde der Feuerwehr Stuttgart durch mehrere Anwohner ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Cannstatt gemeldet. Daraufhin wurde ein erweiterter Löschzug der Feuerwache 3 sowie die Abteilung Sommerrain ...

    mehr
  • 06.04.2026 – 20:10

    FW Stuttgart: Garagenbrand mit starker Rauchentwicklung in Stuttgart- Vaihingen

    Stuttgart (ots) - Am Nachmittag des Ostermontages kam es in Stuttgart-Vaihingen zu einem Garagenbrand mit starker Rauchentwicklung. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die Garage bereits in Brand. Dichter Rauch hatte sich zudem in das angrenzende Wohngebäude ausgebreitet. Alle Personen konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr eigenständig in ...

    mehr
  • 03.04.2026 – 21:46

    FW Stuttgart: Brand in einer Erdgeschosswohnung in Stuttgart- Rot

    Stuttgart (ots) - Am Abend des Karfreitags wurde der Integrierten Leitstelle Stuttgart über den europaweiten Notruf 112 ein Brand in einer Erdgeschosswohnung im Stadtteil Rot gemeldet. Anrufer berichteten von offenen Flammen, die bereits aus den Fenstern schlugen. Zudem war zunächst unklar, ob sich noch Personen in der Wohnung befanden. Aufgrund der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren