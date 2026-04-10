Feuerwehr Stuttgart

FW Stuttgart: Wohnungsbrand in einem Hochhaus - Eine Person durch die Feuerwehr gerettet - Raucheintrag in mehrere Wohnungen des Gebäudes - Belüftung des Hochhauses sorgt für intensiven Einsatz der Feuerwehr

Stuttgart (ots)

Am Freitagmittag kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus im Stuttgarter Stadtteil Giebel. Mehrere Anrufer meldeten der Integrierten Leitstelle Stuttgart Flammen sowie eine starke Rauchentwicklung vom Balkon im 4. OG des Hochhauses. Auf Grund der geschilderten Lage entsendete die Leitstelle mehrere Einheiten der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes zum Einsatzort. Die ersteintreffenden Kräfte der Feuerwache 4 und der Freiwilligen Feuerwehr Weilimdorf nahmen unverzüglich mehrere Löschrohre im Inneren des Gebäudes sowie von außen vor, darunter auch ein Löschrohr über eine Drehleiter. Der Brand auf dem Balkon und innerhalb der Wohnung konnte so rasch gelöscht werden. In der Brandwohnung waren weitere Nachlöscharbeiten und eine intensive Belüftung der Räumlichkeiten erforderlich. Eine Person konnte durch die Feuerwehr aus der betroffenen Wohnung gerettet und an den Rettungsdienst übergeben werden. Dieser verbrachte den Patienten in ein Krankenhaus. Im weiteren Einsatzverlauf kontrollierten weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr mehrere Wohnungen auf einen möglichen Raucheintrag. Teilweise mussten hier weitere Belüftungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Brandwohnung ist bis auf weiteres unbewohnbar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Einsatzkräfte

Berufsfeuerwehr

Feuerwache 1: Kleineinsatzfahrzeug-Türöffnung Feuerwache 2: Löschzug, GW-Hygiene, Abrollbehälter-Atemschutz Feuerwache 3: Löschzug, HLF-C, Einsatzleitwagen ELW-2 Feuerwache 4: Löschzug, Gerätewagen-Atemschutz Messtechnik Feuerwache 5: Direktionsdienst Verwaltungsstandort: Inspektionsdienst

Freiwillige Feuerwehr

Abteilung Weilimdorf: Löschzug Abteilung Degerloch/Hoffeld: Führungsunterstützung Abteilung Hedelfingen: Gerätewagen Messtechnik

Rettungsdienst

Organisatorischer Leiter Rettungsdienst, 2 Rettungswagen, 1 Notarzt

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