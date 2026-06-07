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Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Zaunelementen - Täter gefasst

Northeim (ots)

37154 Northeim, Hinter der Kapelle, So. 07.06.2026, 02:33 Uhr

Northeim (mho)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Northeim zu einem Diebstahl von Zaunelementen. Zunächst wurden drei Personen gemeldet, welche mehrere Zaunelemente entwendeten und anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließen.

Als die Personen circa eine Stunde später erneut zum Tatort zurück kamen und weitere Elemente entwenden wollten, konnte eine Person (20-jähriger Mann aus Northeim) im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Die beiden Mittäter konnten unerkannt flüchten.

Der 20-jährige wurde nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen entlassen.

Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Northeim zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Pressestelle

Telefon: 05551-9148-200
Fax: 05551-9148-250
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

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