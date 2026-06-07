PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Pkw Schaden verursacht und weggefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Mittwoch 03.06.2026; 16:00 Uhr

Am Mittwochnachmittag, den 03.06.2026, parkte eine 35jährige Frau ihren Pkw, in der Straße -Am Kälbertalsgraben-, vor der dortigen Tanzschule, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als sie nach kurzer Zeit wieder zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrte, stellte sie fest, dass ihr Pkw an der Frontschürze einen blauen Streifschaden aufwies. Demzufolge muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw beim Ein-oder Ausparken den VW Golf der Dame touchiert und einen Schaden von ca. 1.000,- Euro verursacht haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und diverse Spuren gesichert. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim
Polizeikommissariat Einbeck
Pressestelle

Telefon: 05561-3131-0
Fax: 05561-3131-150
E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Northeim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Northeim
Alle Meldungen Alle
  • 07.06.2026 – 12:33

    POL-NOM: Diebstahl von Zaunelementen - Täter gefasst

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Hinter der Kapelle, So. 07.06.2026, 02:33 Uhr Northeim (mho) In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in Northeim zu einem Diebstahl von Zaunelementen. Zunächst wurden drei Personen gemeldet, welche mehrere Zaunelemente entwendeten und anschließend die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verließen. Als die Personen circa eine Stunde später erneut zum Tatort zurück kamen und weitere ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 12:20

    POL-NOM: Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37154 Northeim, Brunsteiner Straße, Sa. 06.06.2026, 23:30 Uhr Northeim (mho) Zur genannten Uhrzeit kam es in der Brunsteiner Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein bislang unbekannter Verursacher (vermutlich Radfahrer) fuhr gegen den geparkten Pkw einer 29-jährigen Frau aus Northeim. Durch den Zusammenstoß entstand am Pkw Sachschaden in Höhe von circa 4000 Euro. Anschließend entfernte sich der ...

    mehr
  • 07.06.2026 – 11:52

    POL-NOM: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Northeim (ots) - 37191 Katlenburg-Lindau, K 409 zwischen Katlenburg und Elvershausen, Sa. 06.06.2026, 06:47 Uhr Northeim (mho) Zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht kam es am frühen Samstagmorgen auf der K 409. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 24-jährige Frau aus Nörten-Hardenberg mit ihrem Pkw die K 409 von Katlenburg kommend in Fahrtrichtung Elvershausen. Hier kam ihr ein grauer SUV entgegen, welcher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren