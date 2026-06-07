Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit Pkw Schaden verursacht und weggefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (Kr.) Mittwoch 03.06.2026; 16:00 Uhr

Am Mittwochnachmittag, den 03.06.2026, parkte eine 35jährige Frau ihren Pkw, in der Straße -Am Kälbertalsgraben-, vor der dortigen Tanzschule, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als sie nach kurzer Zeit wieder zu ihrem Fahrzeug zurückgekehrte, stellte sie fest, dass ihr Pkw an der Frontschürze einen blauen Streifschaden aufwies. Demzufolge muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Pkw beim Ein-oder Ausparken den VW Golf der Dame touchiert und einen Schaden von ca. 1.000,- Euro verursacht haben. Anschließend entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, bzw. die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Polizei Einbeck hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle eingeleitet und diverse Spuren gesichert. Zeugen, die möglicherweise Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 05561-31310 zu melden.

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