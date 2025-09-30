Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Großbrand auf landwirtschaftlichem Betrieb

Main-Tauber-Kreis (ots)

Niederstetten: Tausende Masthähnchen fallen Großbrand zum Opfer

Am Dienstagmittag verendeten mehrere tausend Masthähnchen bei einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb bei Niederstetten. Das Feuer auf dem zwischen Herrenzimmern und Rüsselhausen gelegenen Hühnerzuchtbetrieb wurde gegen 12:30 Uhr gemeldet. Ein Großaufgebot der umliegenden Feuerwehren ist noch zur Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt. Personen wurden nach derzeitigem Kenntnisstand nicht verletzt. Der Sachschaden geht in die Millionen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte ist derzeit noch unklar und Bestandteil der Ermittlungen, welche vom Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim übernommen wurden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell