Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Zeugenaufruf nach Handtaschenraub

Flensburg (ots)

Am Dienstag (07.07.2026), gegen 08:45 Uhr, befand sich eine 33-jährige Flensburgerin auf Höhe Nordertor, als sie aus den Augenwinkeln eine Person sah, die auf sie zurannte. Diese Person entriss ihr die Handtasche und lief in Richtung Duburger Straße davon. Die Handtasche konnte durch einen Hinweis kurz darauf in der Gartenstraße aufgefunden werden, jedoch fehlte Bargeld in dreistelliger Höhe.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - 20-30 Jahre alt - ca. 1,80 bis 1,85 m groß - schlank - europäisches Erscheinungsbild - dunkle Bekleidung (schwarzer Kapuzenpullover, schwarze Jeans und schwarze Schuhe)

Im Bereich des Nordertors sollen sich Handwerker aufgehalten haben.

Die Bezirkskriminalinspektion Flensburg hat die Ermittlungen wegen Raubes aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nicht nur diese Handwerker, sondern auch weitere mögliche Zeugen, die sich am Dienstagmorgen in dem Bereich aufgehalten und eine Person gesehen haben, auf die die Personenbeschreibung zutreffen könnte. Zeugen und Hinweisgeber melden sich bitte unter 0461-4840 oder per E-Mail an K7.flensburg.bki@polizei.landsh.de .

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