Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf K69

Mandern/Weiskirchen (ots)

Am Dienstag, den 23.06.2026 ereignete sich gegen 11:15 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K69 zwischen Mandern und Weiskirchen. Dabei kam es in einem Kurvenbereich zu einem Konflikt zwischen zwei Motorradfahrern und einem Pkw aus dem Gegenverkehr. Bei einem Ausweichmanöver sollen die Motorradfahrer ins Bankett ausgewichen und gestürzt sein. Zu einem Zusammenstoß kam es nicht. Die verunfallten Motorradfahrer wurden nicht verletzt. Der Fahrer des unfallgenerischen Pkw, bei welchem es sich um einen silberfarbenen SUV gehandelt haben soll, verließ die Unfallörtlichkeit unerlaubt.

Die Polizei Hermeskeil bittet um sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen sowie zum flüchtigen silberfarbenen SUV.

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