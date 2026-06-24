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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Pluwigerhammer (ots)

Bei dem schweren Verkehrsunfall am heutigen Morgen (unsere Meldung von 09:58 Uhr - https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117701/6300964) auf der L143 und L146 bei Pluwigerhammer wurde ein 57-jähriger Radfahrer tödlich verletzt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Radfahrer die L143 aus Richtung Hinzenburg kommend. Ein 34-järiger LKW-Fahrer, der die L143 in entgegengesetzter Richtung befuhr kollidierte beim Abbiegen auf die L146 in Richtung Schöndorf mit dem Radfahrer. Der 57-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Die Unfallörtlichkeit war bis in die frühen Abendstunden für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Straßenmeisterei hatte Umleitungen eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier

Telefon: 0651-9830
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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