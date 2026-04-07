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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: In Nebengebäude einer Schule eingebrochen

Eisfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter drangen am Montag zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr gewaltsam in das Nebengebäude einer Schule in der Straße "Kirchplatz" in Eisfeld ein. Sie entwendeten mehrere Gartengeräte und Akkus samt Ladestation im Gesamtwert von etwa 2.200 Euro. Der verursachte Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise zu dem Einbruch oder dem Verbleib des Diebesgutes nimmt die Polizeiinpektion Hildburghausen unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0084442/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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