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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B327

Morbach (ots)

Am Dienstag, dem 23.06.2026, gegen 05:40 Uhr kam es auf der B327 bei Morbach zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Demnach fuhr ein PKW von der B269 aus Richtung Morbach kommend auf die B327 auf und übersah hierbei einen von Richtung Trier kommenden PKW. Der herannahende PKW konnte nicht mehr ausweichen, sodass beide Fahrzeuge im Einmündungsbereich der B327/ B269 miteinander kollidierten. Drei Personen wurden infolge des Zusammenstoßes leicht verletzt und mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Im Einsatz waren die Feuerwehr Morbach, die Straßenmeisterei Bernkastel-Kues, zwei Rettungswagen und die Polizeiinspektion Morbach.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Morbach
Hochwaldstraße 33
54497 Morbach
SB: PK Rieth

Telefon:06533/93740
Email: pimorbach@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/PDTrier

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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