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Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: Mit Betäubungsmitteln zum Gerichtstermin

Flensburg (ots)

Bei einer routinemäßigen Einlasskontrolle am Amtsgericht Flensburg wurden bei einem Mann zwei Dosen mit weißem Pulver festgestellt, wobei es sich vermutlich um Amphetamine handelte. Der 40-Jährige erschien am Dienstagmittag (14.07.2026) wegen eines Termins vor Ort. Bei der Einlasskontrolle fanden die Justizbeamten bei dem Flensburger zwei Dosen, woraufhin der Mann nervös erschien. Er verließ kurzzeitig das Gebäude und deponierte die Sachen im Gebüsch. Die Beamten beobachteten dies und stellten anschließend fest, dass sich in den Behältnissen ein weißes Pulver befand. Durch die hinzugerufenen Polizeibeamten des 1. Polizeireviers Flensburg wurde bei einem ersten Test festgestellt, dass es sich bei dem Pulver um Amphetamin handeln könnte. Daher wird gegen den Mann wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Franziska Jurga
Telefon: 0461 / 484 2011
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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