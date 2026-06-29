Polizei Gütersloh

POL-GT: 81-jähriger Mann nach Unfall auf der Berliner Straße verstorben

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagvormittag (26.06., 11.15 Uhr) verunfallte ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer auf der Berliner Straße.

Der Gütersloher befuhr die Berliner Straße in Richtung Bielefeld, als er zwischen dem Stadtring Nordhorn und der Osnabrücker Landstraße über die Gegenfahrbahn auf den linken Gehweg fuhr und dort mit einem Baum kollidierte. Er wurde schwer verletzt in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Am Samstag (27.06.) verstarb der 81-Jährige.

Es entstand Sachschaden an dem Mercedes und geringer Sachschaden an dem Baumstamm.

Die Unfallstelle wurde für den Zeitraum der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell