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Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Zwei Ingewahrsamnahmen und Strafverfahren nach Streit

Gelsenkirchen (ots)

Nach Streitigkeiten am Mittwochabend, 15. April 2026, in der Altstadt ermittelt die Polizei gegen drei Männer wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Beamten wurden gegen 21.50 Uhr zur Bahnhofstraße gerufen, weil die drei Männer in der Fußgängerzone wiederholt aneinandergeraten waren. Beim Eintreffen der Polizisten lief ein 39-jähriger aus Gelsenkirchen mit einer abgebrochenen Glasflasche und einem Messer hinter zwei 25 und 28 Jahre alten Männern aus Gelsenkirchen her. Die Einsatzkräfte fixierten daraufhin den 39-Jährigen, der angab, er habe sich nur verteidigen wollen, nachdem er von den beiden anderen Männern geschlagen worden sei. Er und der 28-Jährige, bei dem ein freiwilliger Atemalkoholtest positiv ausfiel, wurden zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Der 25-Jährige flüchtete während des laufenden Einsatzes. Die Ermittlungen dauern an.

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Merle Trippelsdorf
Telefon: +49 (0) 209 365-2011
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

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