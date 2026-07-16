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Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Augsburg, A8, FR München - Am Mittwoch (15.07.2026), gegen 21:00 Uhr, kam es auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Augsburg Ost und West in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall.

Ein 57-Jähriger fuhr mit einem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen. Aufgrund Starkregen, Aquaplaning und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 57-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzwand.

Der 57-Jährige wurde leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Die Autobahnpolizei ermittelt nun gegen den 57-Jährigen wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.

Der 57-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

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