Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Autobahnpolizei ermittelt nach Verkehrsunfall

Augsburg (ots)

Augsburg, A8, FR München - Am Mittwoch (15.07.2026), gegen 21:00 Uhr, kam es auf der A8 zwischen den Anschlussstellen Augsburg Ost und West in Fahrtrichtung München zu einem Verkehrsunfall.

Ein 57-Jähriger fuhr mit einem Auto auf dem mittleren Fahrstreifen. Aufgrund Starkregen, Aquaplaning und nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der 57-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen die Mittelschutzwand.

Der 57-Jährige wurde leicht verletzt.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro.

Die Autobahnpolizei ermittelt nun gegen den 57-Jährigen wegen Verstößen nach der Straßenverkehrsordnung.

Der 57-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.

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