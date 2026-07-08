Feuerwehr Beverungen

FW Beverungen: Feuerwehr Beverungen stellt neue Einsatzfahrzeuge und moderne Logistikkomponenten offiziell in Dienst

Eine Investition in die Sicherheit der Beverunger Bevölkerung

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Beverungen (ots)

Mit einer kleinen Feierstunde hat die Feuerwehr Beverungen am 29. Juni 2026 ihre neuen Einsatzfahrzeuge sowie weitere Bausteine ihres Logistikkonzepts offiziell in Dienst gestellt. Im Anschluss daran nutzten zahlreiche Gäste, Feuerwehrangehörige und Ratsmitglieder die Gelegenheit, die Fahrzeuge und Rollcontainer aus nächster Nähe zu besichtigen und sich über deren Einsatzmöglichkeiten zu informieren.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung standen zwei neue Mehrzweckfahrzeuge (MZF), die in Amelunxen und Dalhausen stationiert werden. Sie ersetzen die bisherigen, rund 30 Jahre alten Fahrzeuge und stellen einen wichtigen Schritt in der Modernisierung der Feuerwehr Beverungen dar. Die Fahrzeuge wurden im Januar 2026 an die Firma Fahrzeug- & Kommunikationstechnik Brockmann GmbH aus Paderborn, die den Auftrag im Jahr 2024 erhalten hatte, ausgeliefert und im Februar in den Einsatzdienst übernommen. Die Anschaffungskosten belaufen sich auf rund 140.000 Euro je Fahrzeug.

Mit den neuen Mehrzweckfahrzeugen vollzieht die Feuerwehr den Wandel vom klassischen Truppentransporter hin zu einem universell einsetzbaren Einsatzmittel. Neben dem Personentransport können die Fahrzeuge vielfältige Nachschub- und Logistikaufgaben übernehmen und bei Bedarf als kleine Führungsstelle an Einsatzstellen dienen. Die Konzeption orientiert sich an den aktuellen Landesrichtlinien für Mehrzweckfahrzeuge.

Die Fahrzeuge sind für diese Aufgaben mit einer umfangreichen Ausstattung versehen. Im Fond befindet sich ein Funkarbeitsplatz zur Einsatzdokumentation sowie Führungsmaterial für einen Zugtrupp, der die Löschzüge 3 und 4 der Feuerwehr Beverungen leiten kann. Die Ausstattung wird durch ein iPad mit digitalen Objektplänen, Rettungsdatenblättern und Gefahrgutnachschlagewerken ergänzt. Darüber hinaus gehören unter anderem ein Fernglas, ein Megafon, ein Farbmarkierspray, Verkehrssicherungsmaterial und Getränke zur Grundausstattung.

Das Heckregalsystem der Fahrzeuge ist besonders flexibel. Es ermöglicht den Transport von Material und Verbrauchsgütern - beispielsweise Ölbindemittel - sowie die Rückführung kontaminierter Geräte und persönlicher Schutzausrüstung zum Materialdepot der Feuerwehr Beverungen. Darüber hinaus kann die Beladung jederzeit an besondere Einsatzlagen angepasst werden, etwa für die Fachgruppe Wespen.

Auch außerhalb des Einsatzdienstes bieten die Fahrzeuge einen hohen Mehrwert. Sie unterstützen die Einsatzabteilungen bei Transportaufgaben, dienen als Fahrzeuge für Aus- und Fortbildungsveranstaltungen und fördern die Arbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Ebenfalls offiziell vorgestellt wurde der neue Kommandowagen (KdoW) für den Einsatzleiter vom Dienst (EvD). Die Ersatzbeschaffung war bereits im Brandschutzbedarfsplan 2025 vorgesehen und ersetzt ein Gebrauchtfahrzeug des Baujahres 2010. Fahrzeug und Ausbau wurden durch die Firma Fahrzeug- & Kommunikationstechnik Brockmann GmbH aus Paderborn realisiert. Die Investitionskosten belaufen sich auf rund 73.000 Euro.

Der neue Kommandowagen dient dem Leiter der Feuerwehr, dem Einsatzleiter vom Dienst sowie den bestellten B-Diensten als Führungsmittel. Dank der Pkw-Bauweise kann der Einsatzleiter besonders schnell ausrücken, Einsatzstellen frühzeitig erkunden und bereits vor dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte wichtige Entscheidungen treffen. Dies ermöglicht eine schnellere Lagebeurteilung, eine gezieltere Einweisung nachrückender Kräfte und eine insgesamt effizientere Einsatzführung.

Zur Ausstattung gehören unter anderem ein iPad mit Führungssoftware, zusätzliche Funktechnik, eine Wärmebildkamera, eine Notfalltasche, Brechwerkzeug, ein Feuerlöscher, eine Handlampe sowie ausreichend Stauraum für persönliche Schutzausrüstung.

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt liegt auf dem kontinuierlichen Ausbau der Einsatzlogistik. Seit 2021 entwickelt die Feuerwehr Beverungen ein modulares Rollcontainerkonzept für den demnächst zu beschaffenden Gerätewagen Logistik. Ziel ist es, Einsatzstellen flexibel und bedarfsgerecht mit Material und Ausrüstung zu versorgen.

Neben den bereits vorhandenen Standard-Rollcontainern mit Gitterboxen und Einsatzwannen sind im Jahr 2026 weitere spezialisierte Module hinzugekommen. Hierzu zählen Rollcontainer für Wasserschäden mit Wasserschiebern, einer speziellen Chiemsee-Pumpe und einem Wassersauger, für die Vegetationsbrandbekämpfung mit besonderem Schlauchmaterial, Löschrucksäcken und speziellen Strahlrohren sowie ein Schlauchmodul mit 700 Metern B-Schlauch und einer Entnahmehilfe.

In diesem Jahr wurde das System außerdem durch neue Rollcontainer für die Einsatzstellenhygiene mit Handwaschbecken, für PSA-Wechselkleidung kontaminierter Einsatzkräfte sowie für die Versorgung der Einsatzkräfte mit Getränken, einer Kaffeemaschine und einer Teestation ergänzt. Das Investitionsvolumen dieser Module beträgt rund 21.000 Euro.

Bereits für Ende 2026 ist die Auslieferung weiterer Rollcontainer vorgesehen. Geplant sind ein Modul zur Einsatzstellenverpflegung mit Hockerkocher und weiterer Küchenausstattung, ein weiteres Schlauchmodul mit 700 Metern B-Schlauch sowie ein Rollcontainer mit Bänken, Tischen und einem Faltpavillon. Auch hierfür sind Investitionen von rund 21.000 Euro vorgesehen.

Mit den neuen Fahrzeugen und dem konsequent ausgebauten Logistiksystem investiert die Stadt Beverungen gemeinsam mit ihrer Feuerwehr nachhaltig in eine moderne und leistungsfähige Gefahrenabwehr. Die neuen Einsatzmittel verbessern die Führungsfähigkeit und die logistische Unterstützung bei unterschiedlichsten Einsatzlagen und tragen dazu bei, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger auch künftig auf hohem Niveau zu gewährleisten.

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