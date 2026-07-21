PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Esgrus: Vermisste 74-jährige Frau wieder da

Esgrus (ots)

Die seit heute (21.07.2026) vermisste 74-jährige Frau aus Esgrus ist wieder aufgefunden worden.

Die Polizei dankt der Bevölkerung und den Medien für die Mithilfe.

Es wird darum gebeten, im Zusammenhang mit der Vermisstensuche veröffentlichte Lichtbilder und personenbezogene Daten zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Arne Hennig
Telefon: 0461 / 484 2010
E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Flensburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Flensburg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren