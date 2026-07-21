Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Esgrus: Vermisste 74-jährige Frau wieder da

Esgrus (ots)

Die seit heute (21.07.2026) vermisste 74-jährige Frau aus Esgrus ist wieder aufgefunden worden.

Die Polizei dankt der Bevölkerung und den Medien für die Mithilfe.

Es wird darum gebeten, im Zusammenhang mit der Vermisstensuche veröffentlichte Lichtbilder und personenbezogene Daten zu löschen.

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