POL-FL: Esgrus: Vermisste 74-jährige Frau wieder da
Esgrus (ots)
Die seit heute (21.07.2026) vermisste 74-jährige Frau aus Esgrus ist wieder aufgefunden worden.
Die Polizei dankt der Bevölkerung und den Medien für die Mithilfe.
Es wird darum gebeten, im Zusammenhang mit der Vermisstensuche veröffentlichte Lichtbilder und personenbezogene Daten zu löschen.
Rückfragen bitte an:
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Arne Hennig
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