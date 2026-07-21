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Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen: Werkzeuge und Möbelstücke aus Garage entwendet - Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich

Hattingen (ots)

Die eingesetzte Streifenwagenbesatzung bekam am 20.07.2026 gegen 14:00 Uhr einen Einsatz wegen Einbruchs in der Neustraße in Hattingen. Vor Ort stellten sie an der dort befindlichen Garage, die als Lagermöglichkeit genutzt wird, Hebelmarken fest. Im weiteren Verlauf stellte sich heraus, dass mehrere Werkzeuge und Möbelstücke in einem niedrigen fünfstelligen Bereich aus der Garage entwendet wurden. Der Zeitraum des Diebstahls beläuft sich auf die Tage zwischen dem 14.07. und dem 20.07.2026.

Wer in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter der 02324 9166-2200.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Pressestelle
Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis
Strückerberger Straße 32, 58256 Ennepetal
Telefon: 02333 9166-1200 o. Mobil 0174/6310227
E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell

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