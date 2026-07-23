Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Wyk auf Föhr (ots)

Am Mittwochabend (22.07.2026) gegen 18:30 Uhr kam es zu einer Verkehrsgefährdung auf dem Nieblumstieg in Wyk auf Föhr.

Kurz vor dem Kreisverkehr in Höhe Boldixumer Straße überholte nach bisherigen Erkenntnissen ein weißer Mercedes-Benz mit Anhänger im Bereich einer Kurve einen roten Pkw, sodass ein entgegen kommender Personenkraftwagen stark bremsen und ausweichen musste. Auch der überholte rote Pkw musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und Nötigung wurde eingeleitet.

Wer kann Hinweise zum Fahrzeugführer/ zur Fahrzeugführerin oder weiteren Insassen des roten Pkw machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation Wyk auf Föhr unter 04681-75898 20 oder unter Wyk.Pst@Polizei.LandSH.de zu melden.

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