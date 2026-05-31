Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach dem Christopher Street Day SaarLorLux 2026 in Saarbrücken

Polizei zieht positive Bilanz

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Tag (31.05.2026) wurde ab 14:00 Uhr der Aufzug zum diesjährigen Christopher Street Day (CSD) SaarLorLux 2026 durch die Saarbrücker Innenstadt mit in der Spitze bis zu 12.000 Teilnehmenden durchgeführt. Zudem fand eine angemeldete Versammlung unter dem Motto "Nein zum CSD - Genderwahnsinn stoppen" statt. Die Polizei zieht eine insgesamt positive Bilanz.

Der Aufzug zum CSD setzte sich gegen 14:00 Uhr in der Franz-Josef-Röder-Straße in Bewegung und führte durch die Saarbrücker Innenstadt bis hin zur Bleichstraße. Insgesamt nahmen 12.000 Personen am CSD teil. Die Parade wurde am Straßenrand von bis zu 80.000 Menschen verfolgt. Neben den Sperrmaßnahmen im Innenstadtbereich verlief die Parade ohne nennenswerte Störungen. Anschließend schlossen sich viele Teilnehmende und Zuschauende dem Straßenfest in der Mainzer Straße an, welches noch bis in die späten Abendstunden andauert.

Die rund 40 Teilnehmenden der angemeldeten Gegenversammlung zum CSD sammelten sich ebenfalls ab 14:00 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz und setzten sich im Anschluss als Aufzug in die Dudweilerstraße in Bewegung. Hier fand eine Kundgebung statt, während der CSD auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung vorbeizog. Bereits am Bahnhof hatten sich etwa 30 Personen gesammelt und protestierten gegen die angemeldete Versammlung "Nein zum CSD". Die Gruppe schloss sich anschließend dem Aufzug der Gegenversammlung an und wuchs im Bereich der Dudweilerstraße auf bis zu 150 Personen an. Hierbei registrierte die Polizei gegenseitige Provokationen. In der Gruppe der 150 Personen vermummten sich vereinzelt Anwesende. Die Polizei leitete hierzu entsprechende Ermittlungsverfahren ein.

Nachdem der CSD komplett am Kreuzungsbereich Dudweilerstraße vorbeigezogen war, wurden die Teilnehmenden der Gegenversammlung durch polizeiliche Einsatzkräfte zurück zum Hauptbahnhof begleitet, ohne dass es hierbei zu Störungen kam. Die anderen 150 Personen entfernten sich von der Dudweilerstraße in die Innenstadt.

Die Sperrmaßnahmen wurden nach entsprechender Fahrbahnreinigung sukzessive aufgehoben und die Straßen konnten für den Verkehr wieder freigegeben werden.

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