Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Nach Schussabgabe auf ein Fahrzeug in Saarbrücken-Malstatt

Polizei sucht Zeugen

Saarbrücken (ots)

Am heutigen Samstag (30.05.2026) wurden der Polizei gegen 11:50 Uhr über Notruf Schüsse auf ein Fahrzeug im Jenneweg in Saarbrücken-Malstatt gemeldet. Durch die Schussabgabe wurde niemand verletzt. Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand schoss ein Unbekannter am heutigen Vormittag mehrfach aus einem Fahrzeug heraus auf ein parkendes Auto. Zu diesem Zeitpunkt befand sich eine Person in dem beschossenen Fahrzeug, welche jedoch nicht verletzt wurde. Das Fahrzeug mit dem Schützen entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die polizeilichen Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts dauern weiterhin an. Aus ermittlungstaktischen Gründen kann die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt keine darüberhinausgehenden Angaben machen.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst in Saarbrücken, Tel.: 0681/962-2133, zu melden. Für die Hinweisübermittlung kann auch die Onlinewache unter https://portal.onlinewache.polizei.de/de/ genutzt werden.

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