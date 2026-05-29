Landespolizeidirektion Saarland

POL-SL: Vor dem Christopher Street Day in Saarbrücken

Polizei weist auf Sperrmaßnahmen hin

Saarbrücken (ots)

Am kommenden Sonntag (31.05.2026) findet in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr der Aufzug des Christopher Street Day SaarLorLux 2026 in Saarbrücken statt. Hierzu werden mehrere Tausend Teilnehmende erwartet. In den vergangenen Jahren wurden zudem über 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Wegstrecke gezählt. Außerdem wurde für Sonntag eine weitere Versammlung im Bereich des Saarbrücker Hauptbahnhofs angemeldet. Die Polizei Saarland ist mit einem dem Anlass entsprechenden Kräfteansatz im Einsatz. Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, sind im Innenstadtbereich Sperrmaßnahmen erforderlich.

Der diesjährige Christopher Street Day (CSD) führt über eine mehr als zwei Kilometer lange Strecke durch die Saarbrücker Innenstadt. Der Aufzug startet in der Franz-Josef-Röder-Straße und endet im Bereich Bleichstraße (bis zur Einmündung Bismarckstraße). Die Sperrmaßnahmen beginnen am Veranstaltungstag bereits ab 11:30 Uhr und werden sukzessive entlang der Aufzugsstrecke eingerichtet. Insbesondere rund um die Wilhelm-Heinrich-Brücke ist mit Verkehrsstörungen - ebenso mit Auswirkungen auf die Stadtautobahn A 620 in diesem Bereich - zu rechnen. Die Polizei rät aus diesem Grund zu einer frühzeitigen Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln.

Eine weitere Sperrung betrifft die Mainzer Straße, wo sowohl am Samstag (30.05.2026) sowie am Sonntag (31.05.2026) das Straßenfest im Zusammenhang mit dem CSD stattfindet.

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