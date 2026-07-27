Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Friedrichstadt - Sachbeschädigung am Mittelburggraben, Unbekannte zerschneiden Ölsperre, Wasserschutzpolizei sucht Zeugen

Friedrichstadt (ots)

In der Nacht von Donnerstag (23.07.26) auf Freitag (24.07.26) wurde im Mittelburggraben ein Befestigungsseil einer durch die Feuerwehr ausgebrachten Ölsperre von bislang unbekannten Tätern durchschnitten.

In den Tagen zuvor wurden Ölverschmutzungen in der Mittelgracht festgestellt. Die Wasserschutzpolizei war wegen dieser Gewässerverunreinigung ebenfalls vor Ort eingesetzt und um diese einzudämmen, wurde am Donnerstagabend durch die Feuerwehr eine Ölsperre ausgebracht und mit einem schwimmfähigen, ölabweisenden Seil befestigt. Am nächsten Morgen wurde festgestellt, dass dieses Befestigungsseil zerschnitten wurde.

Die Wasserschutzpolizei sucht Zeugen, die im o.g. Tatzeitraum Personen im Bereich des Mittelburggraben/Westersielzug beobachtet haben, die mit dieser Sachbeschädigung in Verbindung stehen könnten. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 04841-830660 zu melden. Vielen Dank!

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