POL-FL: Sylt//Tinnum - 78-Jähriger auf Campingplatz von Wohnmobil überrollt und verstorben
Sylt/Tinnum (ots)
Ein 78-jähriger Rentner erlitt am Freitagnachmittag (24.07.26) tödliche Verletzungen, nachdem er einem Bekannten beim Rangieren von dessen Wohnmobil auf dem Campingplatz Südhörn einweisen wollte. Beide Rentner waren mit ihren Wohnmobilen aus Niedersachsen für einen gemeinsamen Urlaub auf Sylt angereist. Nach jetzigen Erkenntnissen könnte der 78-Jährige beim Einweisen gestolpert und anschließend von dem Wohnmobil des 77-Jährigen überrollt worden sein. Der 78-Jährige konnte nur noch leblos von der Feuerwehr geborgen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Durch die Staatsanwaltschaft Flensburg wurde ein Sachverständiger zur genauen Klärung des Unglücks hinzugezogen. Bei beiden Männern handelt es sich um deutsche Staatsangehörige.
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