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POL-FL: Flensburg: Bronzestatue vom Mühlenfriedhof gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

POL-FL: Flensburg: Bronzestatue vom Mühlenfriedhof gestohlen - Polizei bittet um Hinweise
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Flensburg (ots)

Vom Mühlenfriedhof in Flenburg ist eine rund 180 Zentimeter große Bronzestatue gestohlen worden. Der Diebstahl wurde der Polizei am Mittwoch, 22. Juli 2026, gemeldet.

Die Statue stand auf einem etwa 150 Zentimeter hohen Steinsockel und stellte einen Engel mit ausgestreckten Armen dar. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Figur im Zeitraum zwischen Dienstag, 21. Juli 2026, 15.45 Uhr, und Mittwoch, 22. Juli 2026, 15.45 Uhr, von ihrem Sockel gelöst und entwendet. Der Wert der Statue wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Flensburg bittet nun um Hinweise. Wer im genannten Zeitraum auf oder in der Nähe des Friedhofs verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Verbleib der Statue machen kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0461-4840 oder per E-Mail an k7.flensburg.bki@polizei.landsh.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Flensburg
Norderhofenden 1
24937 Flensburg
Katharina Petersen
Telefon: 0461 / 484 2009
E-Mail: pressestelle.flensburg.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell

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