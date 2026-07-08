Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Motorradfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein 22 Jahre alter Motorradlenker fuhr am Dienstag (07.07.2026) gegen 17.40 Uhr die Kreisstraße 1001 von Mauren kommend in Richtung Holzgerlingen entlang. In einer scharfen Rechtskurve kam ihm ein noch unbekannter Transporter-Fahrer entgegen. Dieser geriet dabei auf die Fahrbahn des 22-Jährigen, sodass der junge Mann ausweichen musste, um eine Kollision mit dem Entgegenkommenden zu verhindern. Dabei stürzte der Motorradlenker und erlitt leichte Verletzungen. An seinem Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

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