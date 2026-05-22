Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in Trier Ruwer

Trier OT Ruwer (ots)

Am 17.05.2026 kam es gegen 17:50 Uhr in Trier Ruwer, an der Kreuzung zwischen Fischweg und Rheinstraße/ Ruwerer Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Nach dem Zusammenstoß hielten beide Beteiligten zunächst an und vergewisserten sich nach dem Wohlergehen des jeweils anderen. Da niemand verletzt wurde und zunächst kein offensichtlicher Schaden erkannt werden konnte, entfernten sich beide Fahrzeuge von der Unfallstelle, ohne dass Personalien ausgetauscht wurden oder die Polizei hinzukam. Erst zu einem späteren Zeitpunkt stellte eine der Beteiligten einen Schaden an ihrem Fahrzeug fest und informierte daraufhin die Polizei.

Um weitere Erkenntnisse zum Geschehensablauf zu erlangen, werden mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu den beteiligten Fahrzeugen machen können, oder die Insassen des aus Richtung Fischweg kommenden Fahrzeugs (1x älterer Mann, 1x ältere Frau) gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schweich zu melden.

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