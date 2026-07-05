Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0501--Polizei begleitet Treffen der Raser- und Poserszene - Kolonnenfahrten verhindert--

Bremen (ots)

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Ort: Bremen-Obervieland-Industriehäfen Zeit: 4.7.26, 20.30 Uhr bis 5.7.26, 3 Uhr

Die Polizei Bremen begleitete am Samstagabend ein über soziale Medien angekündigtes Treffen der Raser- und Poserszene in Bremen. Durch gezielte Maßnahmen konnten größere Kolonnenfahrten verhindert werden. Zu nennenswerten Störungen kam es nicht. Die Einsatzkräfte ahndeten bei einer anschließenden Verkehrskontrolle mehrere Tempoverstöße, die zu mindestens acht Fahrverboten führten.

Über einen Social-Media-Account war zu einem Treffen der Raser- und Poserszene mit anschließender Kolonnenfahrt aufgerufen worden. Gegen 20.30 Uhr sammelten sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Habenhausen zunächst zahlreiche szenetypische Fahrzeuge. Innerhalb einer guten Stunde wuchs die Ansammlung auf rund 180 Fahrzeuge und etwa 300 Personen an. Die Polizei hatte sich im Vorfeld auf das angekündigte Treffen eingestellt und war mit uniformierten sowie zivilen Einsatzkräften vor Ort. Die Marktleitung duldete das Treffen auf dem Parkplatz.

Um die angekündigten Kolonnenfahrten zu unterbinden, wurden die Ausfahrten des Geländes durch Einsatzkräfte besetzt. Die Wagen wurden anschließend kontrolliert und in kleinen Gruppen vom Parkplatz geleitet.

Gegen 23.15 Uhr verlagerten sich rund 100 Fahrzeuge und etwa 200 Menschen auf den Parkplatz eines Einkaufszentrums an der AG-Weser-Straße in Gröpelingen. Nach einer polizeilichen Ansprache verließen alle Anwesenden das Gelände, da der Marktbetreiber die Ansammlung nicht erlaubte. Im weiteren Verlauf wurden in Gruppen von jeweils zehn bis 15 Autos verschiedene Tankstellen im näheren Bereich sowie in der Carl-Benz-Straße aufgesucht. Die Aufenthalte wurden von den jeweiligen Verantwortlichen genehmigt.

Der Einsatz verlief insgesamt störungsfrei. Größere Verkehrsbehinderungen wurden nicht festgestellt. Die Einsatzkräfte mussten nur wenige Verstöße ahnden.

Im Anschluss richteten die Verkehrsspezialisten eine Kontrollstelle in der Bremerhavener Straße in Walle ein. Hierbei wurden Geschwindigkeiten zwischen 86 bis 111 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Acht Fahrer erwarten insgesamt teilweise mehrmonatige Fahrverbote und empfindliche Bußgelder. Auch eine erhebliche Lärmbelästigung eines 21-jährigen Fahranfängers durch extremes Beschleunigen eines hochmotorisierten Mercedes-Sportwagens wurde geahndet.

Die Polizei Bremen wird auch künftig konsequent weiter gegen verbotene Kraftfahrzeugrennen, gefährliche Fahrmanöver sowie unnötigen Lärm und Kolonnenfahrten vorgehen.

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