Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Flensburg: 10-jähriger in der Flensburg Galerie von Hund gebissen -Polizei sucht Zeugen

Flensburg (ots)

Nach einem Hundebiss in der Flensburg Galerie am Samstagnachmittag (25.07.2026) bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich ein zehnjähriger Junge zwischen 15:30 und 16:00 Uhr gemeinsam mit einem Freund im Bereich der Restaurants auf, als ihn ein nicht angeleinter Hund ins Bein biss. Der Hundeführer holte das Tier umgehend zurück und entschuldigte sich bei dem Jungen. Anschließend verließ er jedoch den Ort, ohne seine Personalien zu hinterlassen.

Der Junge erlitt durch den Biss leichte Verletzungen.

Der Hund wird als weiß-braun-schwarz mit langem Fell beschrieben. Der Mann, der den Hund zurückholte, soll zwischen 20 und 30 Jahre alt und blond gewesen sein. Er habe ein weißes Oberteil und eine schwarze Hose getragen.

Die Polizei Flensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht sowohl den bislang unbekannten Hundeführer als auch Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter 0461-4844240 oder per Mail an flensburg-mitte.pst@polizei.landsh.de zu melden.

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