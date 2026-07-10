Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Tageswohnungseinbruch Am Mittwoch, den 08.07.2026, hebelte ein unbekannter Täter zwischen 11:45 Uhr und 11:55 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster eines Wohnhauses in der Hagener Straße auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Haus trifft er auf einen Hausbewohner und flüchtete daraufhin durch die Eingangstür in unbekannte Richtung. Der Täter konnte bisherigen ...

mehr