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Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Derzeit liegen keine presserelevanten Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta
Pressestelle
POK Christoph Schomaker
Telefon: 04471/1860-104
E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de
https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop
penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb
urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell

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  • 10.07.2026 – 10:32

    POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und den Südkreis

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Kupferdiebstahl Im Zeitraum von Dienstag, den 07.07.2026 (16:00 Uhr) bis Mittwoch, den 08.07.2026 (07:00 Uhr), betraten unbekannte Täter ein leerstehendes Gebäude an der Böener Straße und entwendeten diverse Kupferrohre. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen unter 05432/803840 entgegen. Löningen - Glastür mit ...

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    POL-CLP: Pressemeldungen für den Landkreis Vechta

    Cloppenburg/Vechta (ots) - Vechta - Tageswohnungseinbruch Am Mittwoch, den 08.07.2026, hebelte ein unbekannter Täter zwischen 11:45 Uhr und 11:55 Uhr ein auf Kipp stehendes Fenster eines Wohnhauses in der Hagener Straße auf und verschaffte sich so Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Haus trifft er auf einen Hausbewohner und flüchtete daraufhin durch die Eingangstür in unbekannte Richtung. Der Täter konnte bisherigen ...

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