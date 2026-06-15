Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Widerstand - Unfallfluchten - Diebstahl - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen/ Essingen: Unfallflucht

Am Sonntag befuhr gegen 21:40 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem dunklen VW die B29 von Schwäbisch Gmünd nach Aalen. Hierbei wechselte er von der rechten auf die linke Fahrspur und touchiert hierbei die, vor ihm auf der rechten Fahrspur fahrende 23-jährige Dodge-Fahrerin. Anschließend entfernte sich der unbekannte PKW-Fahrer unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Mit entgegenkommenden PKW kollidiert

Eine 50-jährige Ford-Fahrerin befuhr gegen 12:45 Uhr am Sonntag die L1080 zwischen Himmlingen und Geiselwang. Bei der Abzweigung am dortigen Wanderparkplatz wollte sie nach links in Richtung Unterkochen abbiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden Opel einer 46-Jährigen, mit welchem sie infolgedessen kollidierte. Die beiden Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. Die Fahrerinnen wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Aalen/Wasseralfingen: Zeitung in Briefkasten entzündet

Ein bislang Unbekannter entzündete im Zeitraum von Samstag, 23 Uhr bis Sonntag, 10 Uhr, eine Zeitung im Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Schwarzwaldstraße. Der Briefkasten wurde hierbei erheblich beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Aalen /Unterkochen: Versuchter Diebstahl von Elektro-Motorrad

Im Zeitraum von Freitag, 22 Uhr und Samstag, 5:30 Uhr, versuchte ein unbekannter Dieb in einem Fahrradparkhaus in der Palm Allee eine Elektro-Motorrad kurzzuschließen und zu entwenden. Das Elektro-Motorrad wurde hierbei beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Aalen: Mehrere Kellerabteile aufgebrochen sowie versuchter E-Bike Diebstahl

Ein Unbekannter ist zwischen Freitag 17 Uhr und Samstag 10 Uhr in mehrere Kellerräume der Richard-Wagner-Straße sowie der Gartenstraße eingedrungen.

Vermutlich durch Klingeln verschaffte sich der Unbekannte Zutritt zu den Mehrfamilienhäusern. Anschließend begab er sich in die Keller der Wohnhäuser und brach dort mehrere Kellerabteile auf. Hierbei entwendete er unter anderem ein Damenfahrrad, Sonnenblumenöl sowie ein E-Bike-Ladekabel und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 1700 Euro.

Zudem wurde am Samstag zwischen 4 Uhr und 4:30 Uhr auf einem Parkplatz für Wohnmobile in der Hirschbachstraße versucht zwei E-Bikes, welche an einem Heckfahrradträger eines Wohnmobils befestigt waren, zu entwenden.

Zeugen und eventuell weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu melden.

Essingen/Zollhof: Eichenbaumstämme in Brand gesetzt

Am Freitag setzte ein Unbekannter mehrere bereits vorgeschnittene Eichenbaumstämme am Zollhof in Brand. Nach Angaben der Feuerwehr brannte der betroffene Bereich bereits seit mehreren Stunden. Dieser konnte durch die eingesetzte Feuerwehr Essingen, welche mit 21 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Riesburg/Pflaumloch: Vorfahrt missachtet

Eine 24-jährige Ford-Fahrerin befuhr am Montag, gegen 3:40 Uhr, die Bahnhofstraße. Beim Einfahren in die Hauptstraße missachtete sie die Vorfahrt eines 63-jährigen Audi-Fahrers. Es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Die 24-Jährige musste aufgrund Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Zur Unfallbergung war die Feuerwehr Riesburg und Bopfingen vor Ort.

Ellwangen/Schrezheim: Unerlaubt entfernt

Im Zeitraum von Samstag, 15:30 Uhr und Sonntag 9:30 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Jagststraße einen dort geparkten BMW. Anschließend entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 2500 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Ellwangen: 2-Jährige von Radfahrerin angefahren

Ein 2-jähriges Mädchen wurde am Sonntag gegen 10:30 Uhr im Klosterweg von einer Fahrradfahrerin angefahren, als dieses plötzlich aus einem dortigen Garten rannte und die Fahrbahn querte. Das Mädchen wurde hierbei leicht verletzt. Da kein Austausch der Personalien stattfand, wird die bislang unbekannte Fahrerin gesucht. Diese wird gebeten, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Jagstzell: Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und PKW-Fahrer

Am Sonntag befuhr eine 74-jährige Toyota-Fahrerin den Verbindungsweg von Dankoltsweiler in Richtung Eichenrain. In einer dortigen Linkskurve kollidierte sie mit einem 33-jährigen Radfahrer. Dieser kam durch den Zusammenstoß zu Fall und wurde hierbei leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 1500 Euro.

Ellwangen: Fahrrad entwendet

Zwischen Donnerstag, 12:25 Uhr und Freitag, 16 Uhr, wurde am Schöner Graben aus einem dortigen Fahrradstellplatz ein lila-violettes Haibike Alltrack entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Lorch: Gegen Leitplanke geprallt

Am Sonntag um kurz vor 23:30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Seat-Lenker die B297. Nach eigenen Angaben musste er einem Omnibus ausweichen der ihm auf seiner Spur entgegen kam. Aus diesem Grund kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Leitplanke. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 in Verbindung zu setzen.

Spraitbach: Radfahrer kollidieren

Am Samstag um kurz vor 18:30 Uhr befuhr ein 62-jähriger Radfahrer den Kohlweg in Richtung Hagenbuche Festplatz. In einer Linkskurve kam er auf die gegenspur und streifte einen entgegenkommenden 66-jährigen Radfahrer. Durch den Kontakt stürzten beide Radfahrer, wobei der 66-Jährige gegen einen Zaun prallte uns sich hierbei schwer verletzte. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 62-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Polizeibeamter bei Widerstand verletzt

Am Sonntag gegen 13:45 Uhr wurde die Polizei zu einem Vorfall an den Bahnhof in Schwäbisch Gmünd gerufen. Hier stellte sich heraus, dass ein 29-Jähriger in einem Zug randalierte und im Bahnhofsbereich den Lokführer auf die Bahngleise stieß. Der 29-Jährige wurde daraufhin durch die Polizei in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier verbracht. Im Zellenbereich stürmte der 29-Jährige auf die Beamten los und schlug mit den Fäusten auf diese ein. Hierbei wurde ein Beamter mehrfach am Kopf getroffen und dabei verletzt. Auch der 29-Jährige wurde bei dem Angriff verletzt.

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