Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260728 - 0958 Frankfurt - Bockenheim: Bedrohung mit Schusswaffe - Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)

(la) In der Nacht von Montag auf Dienstag (28. Juli 2026) wurde eine 19-Jährige von einem unbekannten Täter mit einer Schusswaffe bedroht. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 02:45 Uhr befand sich die 19-jährige Geschädigte mit Freunden auf dem Unicampus Bockenheim, als drei Personen, darunter auch der spätere Tatverdächtige, hinzukamen. Zwischen der 19-Jährigen und dem unbekannten Täter entstand zunächst eine verbale Streitigkeit, in deren Folge der Mann der 19-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben soll.

Als ihre Freunde der der 19-Jährigen zu Hilfe kommen wollten, soll der unbekannte Täter eine Schusswaffe aus dem Hosenbund gezogen und die Anwesenden damit bedroht haben. Daraufhin hätten alle Anwesenden, einschließlich der Begleiter des Täters, die Flucht ergriffen.

Der unbekannte Tatverdächtige konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, ca. 30 Jahre alt, orientalisches Erscheinungsbild, schwarze lockige Haare, Vollbart, bekleidet mit einem blau-weißen Trainingsanzug.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 / 755 - 11300 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

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