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Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260728- 0956 Frankfurt- Gallusviertel Vermisste Person

Frankfurt (ots)

(ma) Seit Montagabend (27. Juli 2026), gegen 19:00 Uhr, wird der 67-jährige Herr Detlef L. vermisst. Er ist aus der "Wohngemeinschaft für Senioren für Demenz" im Gallusviertel in Frankfurt am Main abgängig. Herr L. leidet unter starker Demenz und ist möglicherweise orientierungslos.

Er kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, ca. 175 cm groß, Glatze, sportliche Statur, rotes Sportshirt, dunkle kurze Hose der Marke "Adidas". Das beigefügte Bild ist wenige Jahre alt, jetzt trägt Herr L. eine Glatze.

https://www.polizei.hessen.de/vermisste-personen/67-jaehriger-vermisst

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten geben kann oder ihn gesehen hat, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 069 755 51199 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Kontaktdaten anzeigen

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

 
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